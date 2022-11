Nachhaltigkeit in Mettmann : Klamottentausch schont Konto und Umwelt

Mettmann Im Begegnungszentrum Vogelskamp informierten Beraterinnen über den besseren Umgang mit Textilien. Das würde vielen Ländern helfen, in denen der Baumwollanbau für Wassermangel sorgt.

Zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung appellierte der Kreis Mettmann „Wiederverwendung statt Verschwendung“ – Klamottentausch in Mettmann Süd. Abfallberaterin Beatrice Waldapfel und Lea Habitz, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, liegt Abfallvermeidung am Herzen und sie haben diesen Aktionstag in das Begegnungszentrum am Vogelskamp in Mettmann Süd gelegt. Beim dortigen Hausherrn, Robert Güde, fanden sie offene Türen.