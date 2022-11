Parkplatz in Mettmann : 79-jähriger Fußgänger nach Unfall verstorben

Mettmann Nach eigenen Angaben in Schrittgeschwindigkeit hatte eine 60-jährige Mettmannerin am Mittwoch, 16. November, beim Ausparken auf einem Parkplatz einen 79-jährigen Fußgänger angefahren. Hierbei verletzte sich der Senior schwer – nun erlag er diesen Verletzungen.

Am Mittwochnachmittag, 16. November, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Flurstraße in Mettmann zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 79-jähriger Fußgänger von einem Ford Fiesta einer 60-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden war. Der 79-Jährige erlag am Freitag, 18. November, seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.