Schule in Mettmann : KGS-Eltern schreiben Protestbrief an die Stadt

Mettmann Streit-Thema ist die Offene Ganztagsbetreuung an der Katholischen Grundschule. Diese leide seit 15 Jahren unter beengten Provisorien. Dennoch will die Stadt sie nicht im Ex-AOK-Gebäude unterbringen.

Zur Erinnerung: Die OGS-Betreuung begann im Jahr 2007 zusammen mit der Grundschule Am Neandertal an der Gruitener Straße. 2013 sei der Umzug in die Räume an der Düsseldorfer Straße erfolgt. Zu Beginn seien dort 66 Kinder untergebracht gewesen. Mittlerweile habe sich diese Zahl verdoppelt. Bis zu 135 Kinder würden aktuell nach der Schule auf engstem Raum betreut. Bereits im Jahr 2017 musste die Mensa zugunsten eines Gruppenraums aufgegeben werden. Seither müssten die Kinder in ihren Gruppenräumen essen. Der Geräuschpegel sei aufgrund der Enge enorm. Das Außengelände sei winzig. Eine Erweiterung der OGS ist aus räumlichen Gründen nicht mehr möglich. Es gebe eine Warteliste. Manche Eltern meldeten ihre Kinder genau deshalb gar nicht erst an der KGS an.