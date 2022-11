Pandemie im Kreis Mettmann : Corona: impfen und testen in den Städten des Kreises

KREIS METTMANN Der Schutz vor Corona hat ein Verfassdatum: Noch bis zum Jahresende gibt es Impfangebote des Kreises. Danach müssen sich Patienten den Pieks in einer Arztpraxis abholen.

Die Kinderimpfungen gibt es samstags in Ratingen parallel zu den Erwachsenenimpfungen. Für mobile Impfungen stehen Impfbus oder DRK-Impfanhänger hier: Am Montag, 21. November, von 11 bis 16 Uhr, in Langenfeld in der Fußgängerzone, Solinger Straße, gegenüber Haus 22. Am Mittwoch, 23. November, wird von 12 bis 17 Uhr, in Ratingen beim Ostbahnhof mobil geimpft. Am Donnerstag, 24. November, warten Impfarzt und Sanitäter von 12 bis 17 Uhr in Haan auf dem Neuen Markt, vor Haus Nr. 38 und am Freitag, 25. November, stehen die Helfer von 12 bis 17 Uhr in Velbert bei der Feuerwache Langenberg, Vosskuhlstraße 36-38.