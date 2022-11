Strahlende Aktionen in Erkrath : Erst Laternenmeile, dann Lichterdorf

So voll ist es auf der Bahnstraße selten. Zum Lichterdorf (hier ein Archivfoto) werden wieder einige Gäste erwartet. Foto: Dietrich Janicki

Erkrath In Hochdahl und in Alt-Erkrath sollen Lichter zumindest zeitweise für mehr Atmosphäre in der dunklen Jahreszeit sorgen – bei sparsamem Umgang mit Energie.