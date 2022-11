Weihnachtszauber in Wülfrath : Zehn Tage volles Programm auf dem Herzog-Wilhelm-Markt

Wülfrath Am Freitag startet der 46. Herzog-Wilhelm-Markt auf dem Kirchplatz. Wie jedes Jahr gibt es auch 2022 ein umfangreiches Bühnenprogramm – vor allem mit lokalen Künstlern. Erstmals werden auch WM-Spiele gezeigt.

Das neue Organisationsteam – der Vorstand wurde erst in diesem August gewählt – hatte ordentlich zu tun, um den beliebten Adventsmarkt auf die Beine zu stellen. Insgesamt 31 Buden werden rund um die Kirche stehen. Dort können sich die Besucherscharen bei Köstlichkeiten stärken oder sich mit dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk eindecken. Gelegenheit dazu gibt es bis zum 4. Dezember, dem letzten Tag. Aber das ist natürlich nicht alles, was die Traditionsveranstaltung zu bieten hat. Das neue, sechsköpfige Vorstandsteam konnte zahlreiche Künstler buchen, sodass es auch wieder an jedem Markttag ein abwechslungsreiches Programm geben wird.

WM Am 27. November sowie am 1. Dezember können Fußballfans die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in Katar auf Leinwand auf dem Herzog-Wilhelm-Markt ab 20 Uhr verfolgen.

In Bewegung kommen die Besucher am dritten Tag, 27. November. Um 15 Uhr tanzen „CRickXMotusVita“ auf der Bühne und zeigen, dass nicht nur Glühwein oder heißer Hugo bei Kälte wärmen können. Im Anschluss gibt es ein Konzert der Bergischen Blechbuben in der Stadtkirche um 16 Uhr. Auf der Bühne geht es um 18 Uhr mit dem Wülfrather Singer- und Songwriter Vinku weiter. An diesem Abend gibt es zudem eine Premiere auf dem Wülfrather Weihnachtsmarkt: Erstmals wird dort ein Fußball-Weltmeisterschaftsspiel gezeigt, ab 20 Uhr die Übertragung des ersten Spiels der deutschen National-Elf bei der WM in Katar. Deutschland spielt an diesem Abend in der Gruppenrunde gegen Spanien.