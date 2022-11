Mobilität in Erkrath : An diesen Orten gibt es bald E-Ladesäulen

Erkrath Bis zu 14 neue Ladepunkte sollen bis Ende des Jahres in Betrieb gehen, kündigen die Stadtwerke an. Auch Anfragen für erste öffentlich nutzbare Stromtankstellen würden bereits geprüft.

Von den sieben Säulen gehen bis Ende des Jahres vier neue in Hochdahl (Schmiedestraße 2, Parkplatz Beckhauser Straße, Parkplatz Brechtstraße, Goethestraße 12) ans Netz, zwei in Unterfeldhaus (Gerhart-Hauptmann-Straße 38, Millrather Weg 65) und eine weitere in Alt-Erkrath (Maximilian-Weyhe-Straße 2). Im Zuge des Parkplatz-Umbaus an der Bismarckstraße soll dort ebenfalls die Infrastruktur für weitere E-Ladesäulen in Alt-Erkrath geschaffen werden „Die Erweiterung des Angebots geht Hand in Hand mit den enorm gestiegenen Absatzzahlen an öffentlichen E-Ladesäulen sowie den Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen. Die neuen Standorte erschließen zusätzliche Gebiete und Potenziale in allen drei Stadtteilen“, sagt der städtische Mobilitätsmanager Torben Priggert. Laut Carsten Printz vom Technischen Kundenservice für energienahe Dienstleistungen der Stadtwerke ist die Nachfrage nach Ladekapazitäten sehr hoch, was die enormen Absatzzahlen der vorhandenen E-Ladesäulen bezeugten. Gezapft werden könne dort zu 100 Prozent Ökostrom, wodurch 2021 knapp 90 Tonnen CO2 eingespart worden seien.