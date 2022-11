Elektro-Mobilität : Wie sich in Düsseldorf Strom tanken lässt

Hier wird Strom getankt: Ein Parkplatz mit einer typischen Stadtwerke-Stromtankstelle in Düsseldorf, samt einer Parkscheibenregel für vier Stunden. Foto: Stadtwerke/Fotografie Ulrik Eichentopf

Düsseldorf In Düsseldorf können nur wenige E-Auto-Besitzer ihr Fahrzeug an einer eigenen Wallbox aufladen. Doch wie sind mittlerweile die Voraussetzungen im öffentlichen Straßenverkehr? Und was kostet der elektrische Treibstoff?