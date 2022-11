Millrath : Schon 1000 Bürger gegen Bauen auf der Hasenwiese

Erkrath 2500 Unterschriften von Erkrather Bürgern müssen gesammelt werden, damit es zu einem Bürgerentscheid kommt, bei dem dann per Wahlentscheid über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses abgestimmt wird. Verhindert werden soll der Bau eines Mehrfamilienhauses.

In dieser Woche wird weiter gesammelt, mit Infoständen der Bürgerinitiative am heutigen Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr auf dem Hochdahler Markt, am Freitag von 9 bis 12 Uhr auf dem Bavierplatz und am Samstag von 10 bis 13 Uhr auf der Bergstraße. Für Dienstag, 8. November, 19 Uhr, ist eine Informationsveranstaltung für Unterstützer des Bürgerbegehrens im Bürgerhaus Hochdahl (Raum 3) geplant. „Wir möchten über unsere Aktivitäten und Pläne informieren und nehmen Anregungen entgegen. Wir werden über das Prozedere eines Bürgerbegehrens aufklären und Fragen beantworten“, erläutert Sonja Thompson von der Bürgerinitiative.

Die Stadt lädt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „H60 – Genossenschaftliches Wohnen Schmiedestraße“ zu einer Informationsveranstaltung für Bürger über das Bauprojekt an der Hasenwiese ein. Termin ist Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hochdahl, Rankestraße 4-6. Ergänzend dazu liegen vom 10. bis 24. November die Planunterlagen zur Einsicht öffentlich aus. Diese Unterlagen mit den allgemeinen Zielen und Zwecken sowie den wesentlichen Auswirkungen der Planung können im Amtsblatt unter www.erkrath.de/bauleitplanverfahren oder persönlich im Fachbereich Stadtplanung an der Schimmelbuschstraße 11-13, Zimmer 300 (2. Etage), Anmeldung unter Telefon 0211 2407-6101 oder -6116, eingesehen werden. Äußerungen dazu müssen bis zum 24. November per Mail an stadtplanung@erkrath.de oder vor Ort im Fachbereich eingereicht werden. Die Stadt ist dabei, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die vorgesehene genossenschaftliche Wohnanlage mit 21 Wohneinheiten, Gästeapartment und Gemeinschaftsraum an der Schmiedestraße in Hochdahl zu schaffen. Bauherrin ist eine Genossenschaft aus Erkrather Bürgern. Ihre Baupläne beinhalten sieben öffentlich geförderte Wohneinheiten, um ein gedeckeltes Mietniveau zu garantieren. Es soll eine städtebaulich und architektonisch qualitätsvolle Bebauung in Holzhybrid-Bauweise sichergestellt werden. Um das genossenschaftliche Wohnen inhaltlich zu stärken, sind auch gemeinschaftliche Einrichtungen eingeplant.