Politik in Mettmann : FDP kritisiert Gutachteritis im Schulbereich

Mettmann Die Liberalen platzieren eine Anfrage im Schulausschuss am Donnerstag, 10. November. In einer schriftlichen Stellungnahme verweist Schuldezernent Sucic auf Personalmangel im Schulbereich.

Nachdem bereits Elternvertreterinnen Begriffe der Schulverwaltung wie „Masterplan Schule“ und „Campus Goethestraße“ als inhaltsleer kritisiert hatten (wir berichteten), zeigt nun die FDP Ungeduld. In einer Anfrage für den Schulausschuss (Donnerstag, 10.11., 17 Uhr, Ratssaal) wollen die Liberalen wissen, wieso jeweils mit dem Abstand von drei bis vier Jahren zwei unterschiedliche Gutachter-Büros immer wieder die Schulräume in Mettmann durchgezählt haben. Selbst bei der dritten Zählung seien keine neuen Räume festgestellt worden. Vor dem Hintergrund der finanziell desaströsen Haushaltssituation der Stadt Mettmann werfe dies Fragen auf. Die FDP-Partei- und Fraktionschefin Andrea Metz sagt: „Es entsteht der Eindruck, als solle durch immer wieder neue Gutachteraufträge etwas verschleppt werden.“

Das sieht der Schuldezernent Marco Sucic ganz anders. Angesichts des knappen Personals in der Schulverwaltung müssten Consultingaufträge auch in Zukunft extern vergeben werden. Warum die Schulräume drei Mal durchgezählt werden mussten, erfahren Politiker und Bürger aus den Antworten von Sucic nicht. Die Schulverwaltung habe zwischen 2016 und Ende 2022 insgesamt ein Auftragsvolumen von Gut 168.000 Euro an Beratungsunternehmen, Architekten und andere Dienstleister gezahlt – allein um den Schulentwicklungsplan fortzuschreiben. Dieser zeigt seit Jahren sehr präzise auf, welche Schülerzahlen in welchen Jahren auf die Mettmanner Schulen zukommen. „Dass dennoch so wenig geschieht, um die Voraussetzungen im Schulbereich zu schaffen, verblüfft uns“, sagt FDP-Chefin Metz.