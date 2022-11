Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 14 Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann Jeweils mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt aktuelle Zahlen zur Corona-Lage im Kreisgebiet bekannt. Die Zahl der Neuerkrankungen war rückläufig.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 18.681 Infizierte erfasst, 513 weniger als am 2. November. Davon leben in Erkrath 1665 (-5), in Haan 1301 (-175), in Heiligenhaus 995 (-34), in Hilden 2248 (-23), in Langenfeld 2386 (-92), in Mettmann 1457 (-53), in Monheim 1567 (-55), in Ratingen 3190 (+44), in Velbert 2993 (-103) und in Wülfrath 879 (-17).