Bunte Laternen in Alt-Erkrath : Martinszug der Jonges ist zurück aus der Corona-Pause

Erkrath Nach langer Wartezeit findet in diesem Jahr – am Freitag, 11. November – endlich wieder die Martinsveranstaltung der Ercroder Jonges statt. Geplant haben die Organisatoren vom Heimatverein dafür so einiges.

(RP/hup) Der Heimatverein Ercroder Jonges hat wieder einen Martinszug organisiert – den ersten seit Beginn der Corona-Pandemie. Start ist natürlich am Martinstag, am kommenden Freitag, 11. November, gegen 17 Uhr auf dem Gelände der Grundschule Düsselstraße in Alt-Erkrath. Erkraths größter Martinszug zieht dann über Düsselufer, Freiheitstraße und Bismarckstraße, biegt ab auf die Bahnstraße und in die dortige Fußgängerzone. Höhepunkt und Abschluss des Zugs sind die Mantelteilung und das Martinsfeuer unter der Markthalle am Bavierplatz. Sicherheitsbegleiter des Zugs sind der Löschzug Alt-Erkrath der freiwilligen Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr (mit Pechfackeln), das DRK Alt-Erkrath und die Polizei. Zirka 120 Kindergartenkinder werden sich in den Martinsszug eingliedern, informiert Jonges-Sprecher Boris Nikolic. Musikalisch untermalt wird das Ganze durch Akteure der städtischen Jugendmusikschule. Die Inszenierung der Martinslegende übernehmen Familie Jansen (nebst Pferd) sowie Vereinsmitglied Klaus Kalabis. Grundschüler tragen die Legende um den römischen Soldaten Martin vor, der an einem kalten Wintertag seinen warmen Mantel mit dem Schwert geteilt haben soll, um eine der Hälften an einen frierenden Bettler zu verschenken. Eine schöne Geschichte von Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Nach der Erkrather Mantelteilung werden die Ercroder Jonges 600, mit Weckmännern und weiteren Süßigkeiten gefüllte Tüten an die Kinder verteilen. Berthold Rameil von den Jonges, der das Martinsfest organisiert, hat dafür im Vorfeld Marken an die Kindergärten und Schulen verteilt. Bei Vorlage dieses Bons erhalten die Kinder dann eine Martinstüte. „Daher die Bitte an Eltern und Kinder, die Bons nicht zu vergessen“, unterstreicht Boris Nikolic. Übrig gebliebene Tüten würden erst im Anschluss verteilt. Weiterhin schenken die Jonges Glühwein für Erwachsenen und Kinderpunsch kostenlos aus. Über eine Spende würden sich die Ercroder Jonges dennoch freuen, damit das Martinsfest auch im kommenden Jahr gesichert ist. Dabei helfen treue Sponsoren, für deren „überragenden Zuspruch und die damit verbundene Unterstützung“ die Jonges danken.