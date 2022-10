E-Mobilität in Düsseldorf : Stadtwerke verärgert wegen Falschparkern an Ladesäulen

Düsseldorf Die Elektromobilität boomt auch in Düsseldorf. Wie gut der Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Landeshauptstadt vorankommt und warum es bei der Nutzung der Stromtankstellen zum Teil zu Problemen kommt.

Vor einem Jahr hatten die Stadtwerke den umfassenden Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur angekündigt. Damals war auch der erste Düsseldorfer Schnell-Lader (High Power Charger) mit 300 Kilowatt Leistung an den Start gegangen. In den vergangenen zwölf Monate sind laut Stadtwerken nun 300 neue öffentlich Ladepunkte eingerichtet worden, 26 davon sind Schnell-Ladepunkte, insgesamt gibt es davon nun 36.

Bis Jahresende soll an 1700 Stellen in der Stadt Strom getankt werden können, 500 dieser Ladepunkte sollen sich im öffentlichen Raum befinden. Konkrete Zusagen für 500 weiteren Ladepunkte liegen laut Stadtwerke vor. Sie fassen zusammen: „In allen Düsseldorfer Stadtbezirken kann jetzt öffentlich zugänglich geladen werden.“

Oberbürgermeister Stephan Keller kommentiert das so: „Wir legen beim Thema klimaneutrale Stadt den Turbo ein, schließen in Düsseldorf fast jeden Tag einen neuen Ladepunkt an. Damit sind wir Spitzenreiter in NRW.“