Besuch in Hochdahl : Abgeordneter staunt über Trillser Hospizarbeit

Besuch in Hochdahl

Ob Tageshospiz, Ehrenamts-Qualifizierung oder ambulante Kinder-und Jugend-Hospiz-Arbeit – viele neue Eindrücke hat der Bundestagsabgeordnete Klaus Wiener bei seinem ersten Besuch im Mai im Franziskus-Hospizzentrum (FHH) bekommen.

Am 2. November kam der Christdemokrat gemeinsam mit seiner Referentin Jutta Schwabe erneut nach Hochdahl, um sich über die Entwicklung der „Hospiz-Säulen“ im größten Hospizzentrum des Bundeslandes NRW zu informieren. Die neueste Säule, das im Mai eröffnete erste Tageshospiz in NRW, das von Sebastian Pietschek geleitet wird, verzeichnet einige Neuanmeldungen.

Es schloss sich ein reger Meinungsaustausch zwischen Wiener und den Hospizmitarbeitenden zu ganz unterschiedlichen Themenfeldern an – sei es zu der ethisch schwierigen Frage um den „assistierten Suizid“, zum politischen Rechtsruck in Europa oder den deutlich gestiegenen Alltagsbelastungen (vor allem) des Mittelstandes in Deutschland. Beim Abschied bekräftigte der Bundestagsabgeordnete seine Verbundenheit mit dem Trillser FHH.