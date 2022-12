Kultur in Erkrath Jugendmusikschule gibt Gastspiel im Jugendtreff

Erkrath · Im Rahmen der diesjährigen Musikschulwoche führten die Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule ihre Vorspiele erstmals nicht nur in den üblichen Unterrichtsräumen, sondern auch an belebten Treffpunkten wie dem Jugendtreff in Unterfeldhaus auf.

09.12.2022, 13:11 Uhr

Auftritt der Jugendmusikschule im Jugendtreff Unterfeldhaus. Foto: Stadt Erkrath

Von Dirk Neubauer