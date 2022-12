Natur in Mettmann So steht es um den heimischen Wald

Es sterben nicht nur die Nadelbaumarten, sondern auch die Buchen in den heimischen Wäldern. Das hatte die Kreisgruppe Mettmann des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) dazu bewogen, sich mit dem Thema aus berufenem Munde zu beschäftigen. Patrick Esser referierte in der Kirchhalle des Diakonissen-Mutterhauses Bleibergquelle in Velbert zum Thema Wald.