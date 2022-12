Müll in Mettmann Die Uhr tickt für die Gelbe Tonne

Gregor Neumann will unter anderem wissen, was denn jetzt zu Weihnachten mit dem vermehrt anfallenden Verpackungsmüll geschehe. Ganz klar: Bis zum 31. Dezember ist noch die Awista für den recyclingfähigen Verpackungsmüll zuständige. Danach übernimmt der Mittelständler RMG mit Sitz im Rheingau. Angelika Dünnwald hat obendrein diesen Rat parat: „Wenn Sie künftig besonders viel oder besonders große Plastikteile haben, können sie diese auch weiterhin zum Recyclinghof bringen. Die RMG wird einen Großcontainer bei uns abstellen.“ Das gelte im Übrigen auch für Plastikmüll, der nicht in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack hingehöre. Dünnwald nannte kaputtes Kinderspielzeug, löchrige Putzeimer und Blumentöpfe aus Plastik als Beispiele. „Die müssen im Recyclinghof entsorgt werden.“ Denn in die Gelbe Tonne gehöre nur Verpackungsmüll. Den Verdacht eines Zuhörers, dass dieser Müll in schmutzigen Ballen exportiert werde, weist Dünnwald zurück: „Mittlerweile gibt es so gute Sortieranlagen, dass selbst Tetrapacks in ihre Bestandteile zerlegt werden können.“