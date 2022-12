PS-Advent in Erkrath Der Nikolaus fährt einen Zwei-Zylinder

Erstmals in diesem Winter tippt das Thermometer an der Null. Von fern hören Passanten in Erkrath am Sonntagabend ein tiefes Grollen, das lauter wird und in einem Zwei-Zylinder-Vier-Takt wummert. Dazu singt Chris Rea „Coming home for Christmas“ aus Lautsprechern. Und ein Engel sitzt bei einem der Nikoläuse auf der Rückbank. Lichterketten, Jute-Säcke mit Geschenken und Tannenbäume wippen im Fahrtwind. Der Unlimited Harley Chapter Düsseldorf besucht samt dem typischen Harley-Sound, in weihnachtlichen Kostümen und mit geschmückten Maschinen drei Altenheime im Erkrath.