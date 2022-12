Blotschenmarkt in Mettmann Der Weihnachtsmann und das goldene Buch

Ganz am Ende zerrte Emma (7) ihre Omi noch mal quer über den Blotschenmarkt zurück zum Weihnachtsmann. Ihren allerinnigsten Herzenswunsch hatte die Kleine noch nicht verraten: „Ich möchte einmal als Engel an deiner Seite sein“, erklärte sie. Und auch sonst erlebt der Mann in Rot in seiner Weihnachtswohnung an St. Lambertus in dieser Saison manch Verblüffendes. „Die wenigsten Kinder kennen eine weiße Weihnacht“, spielt er auf Schneefall zur Heiligen Nacht an. Ob er da etwas tun kann, bleibt abzuwarten. „Aber ich notiere das in meinem goldenen Buch.“