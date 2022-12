An(ge)dacht von Pfarrer Thomas Rehrmann Selbst zu Abenteurern werden

Die Figuren aus der Weihnachtsgeschichte faszinieren mich jedes Jahr aufs Neue. Ganz besonders: die drei Weisen aus dem Morgenland. Waren diese Sterndeuter nicht Abenteurer, Utopisten, Visionäre? Haben sie doch das Unglaubliche gemacht, sie sind einfach ihrem Stern gefolgt. Am Ende hat es sich für sie gelohnt, am Ziel angekommen, hat sich etwas für sie verändert, so sehr hat sie ihre Reise zum Jesuskind berührt. Ein einfacher Stall, ein kleines, einfaches Kind und doch war alles anders. Ihnen ist bewusst geworden, was diesen König von anderen Königen unterscheidet: Es war ein König, der unseres Schutzes bedarf, ein König, der dort wohnt, wo die meisten wohnen, ein König, der noch wachsen muss, ein König, der in Armut lebt. Denn dort, wo er am meisten gebraucht wird, dort ist Gott selbst, dort können wir ihn antreffen, wenn wir richtig hinsehen. Ok, dafür müssten wir Abenteurer, Utopisten, Visionäre werden und uns auf den Weg machen. Aber wir würden merken: Es lohnt sich und verändert uns. Denn wir würden feststellen, dass dort von Gott geliebte Menschen leben. Menschen, die nichts für ihr Leid können, Menschen, die in Armut, Krankheit oder schlechter Luft leben. Menschen, die aber von Gott geliebt werden.