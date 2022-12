Nachhaltigkeit in Erkrath Sein Ziel ist das papierlose Büro

Timo Zöllner-Jekstadt steht gemeinsam mit einem Kollegen – Jörn Hansen, Ausbilder in der Lüner bfw-Niederlassung – ganz oben auf dem Treppchen. Er hat das Projekt „Green Office in der HV“ ins Leben gerufen. „HV“ steht dabei als Abkürzung für „Hauptverwaltung“. Die Vision des Debitoren-Buchhalters Zöllner-Jekstadt ist dabei ganz eindeutig: „Kein Papierkram mehr, alles digital“. Er wies in einem persönlichen Video darauf hin, dass Papier aus Bäumen hergestellt wird. Deren Fällung wirke sich direkt negativ auf die Kohlendioxid-Bilanz für die Umwelt aus. „Ich würde mir sehr wünschen, dass sich alle Kollegen im Büro klar machen, was das bedeutet, wenn sie eine Kopie ausdrucken, abheften und nie wieder ansehen.“ Mit dieser Praxis ist das bfw vergleichbar mit vielen Verwaltungen in Deutschland.