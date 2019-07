Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher stehlen Zigaretten aus Kiosk

Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Erkrath In der Nacht zu Montag brachen zwei Männer in einen Kiosk an der Hildener Straße in Hochdahl ein und stahlen Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Dazu hebelten sie gegen 1.40 Uhr die Seiteneingangstür des Kiosks auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere.

