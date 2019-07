Bavierpark : Kinder singen für den Klimaschutz

Hand in Hand für das Klima: Grundschüler stimmten auf dem Erkrather Marktplatz Lieder an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Ergebnisse einer Projektwoche haben Schüler der Grundschule Erkrath jetzt öffentlich vorgestellt. Motto: Every Day und nicht nur Fridays for Future.

Auf der großen Wiese am Bavierpark geht es bunt und lebendig zu, rund 280 Grundschüler, Lehrer und Eltern sind gekommen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was zum Thema Klima alles im Rahmen einer Projektwoche herausgefunden wurde. Picknickdecken liegen ausgebreitet auf dem Rasen, es gibt gesundes Fingerfood und Snacks, Obst, Gemüse, Knabbereien. Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel.

„Fridays for Future“ jetzt auch in Willich

Klimaschutz-Aktion : „Fridays for Future“ jetzt auch in Willich

„Fridays for Future“ kündigt Generalstreik an

Aktionen auch in den Ferien : „Fridays for Future“ kündigt Generalstreik an

In Dreier- oder Vierergruppen haben die Kinder in ihren Klassen unterschiedliche Themen bearbeitet: Der gefährdete Eisbär steht als Überschrift auf einem grünen Plakat. „Durch den CO2-Ausstoß kommt es zur Erderwärmung, die Eisflächen schmelzen weg, die Tiere sterben“, erklärt Henri einer interessierten älteren Dame. „Ich habe euch gerade schon auf dem Marktplatz singen gehört, das war einfach wunderbar, bitte macht so etwas öfter“, lobt sie den Neunjährigen, der jetzt ganz in seinem Element ist: „Wenn sie noch Auto fahren, dann lassen sie es doch bitte öfter mal stehen. Mein Papa fährt jeden Tag mit dem Fahrrad nach Düsseldorf zur Arbeit.“ Jana, 9 Jahre, verfolgt das Gespräch. „Man kann auch Seife im Seifenbeutel kaufen, statt Seife in Plastikflaschen“, lässt sie die Seniorin wissen, „das machen meine Eltern und ich jetzt auch.“