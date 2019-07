Alt-Erkrath : Wimmersberg: Stadtrat stimmt gegen Werkstattverfahren

Auf dem Gewerbegebiet im Herzen von Alt-Erkrath (nahe Bahnstraße) soll ein modernes Wohnquartier entstehen. Foto: Catella

ERKRATH Nur 24 Stunden nach dem Bürgerworkshop, bei dem der aktuelle Stand der Planung zum Wohngebiet Wimmersberg vorgestellt worden war, wurde das derzeitige Verfahren erneut in Frage gestellt. BmU und Bündnis 90/Die Grünen hatten in der letzten Sitzung des Planungsausschusses den gemeinsamen Antrag gestellt, dass die Entwicklung des Wimmersbergs zu einem Wohnquartier nicht an erster Stelle von der Firma Catella, sondern in einem Werkstattverfahren mit Beteiligung eines unabhängigen Managementbüros und einer Fachjury geplant werden soll.

Dies wurde nun abschließend im Stadtrat diskutiert. BmU und Grüne sehen demnach einen Interessenskonflikt zwischen den Erkrather Bürgern und dem Investor, der nur von einer unabhängigen dritten Partei moderiert werden könne. Die Stadtverwaltung könne das nicht alleine leisten, hieß es. Außerdem forderten die Antragsteller eine informelle Bürgerbeteiligung noch vor der Offenlegung nach Baugesetzbuch sowie eine Abwicklung der Planung innerhalb von vier Monaten.

Zur Erinnerung: Der Investor Catella hatte von Anfang an Wert auf Transparenz gelegt und seit September drei Bürgerdialoge sowie nun den Workshop zur Bürgerbeteiligung freiwillig angeboten. Wimmersberg-Anwohner hatten zuvor kritisiert, dass die Bürger-Äußerungen bei den bisherigen Informationsveranstaltungen von Catella nicht protokolliert worden wären. Das gehöre aber dazu. Sonst sei nicht überprüfbar, welche Anregungen tatsächlich in das Bauprojekt einfließen und welche nicht. Bürgerbeteiligung müsse ein transparentes Verfahren und keine Alibi-Veranstaltung sein.