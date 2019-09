Von Hochdahl über Unterfeldhaus : Buslinie 780 fährt ab 2020 häufiger nach Düsseldorf

Erkrath (RP) Mit der nächsten Fahrplanumstellung der Rheinbahn wird die Fahrt von Hochdahl über Unterfeldhaus nach Düsseldorf vereinfacht: 2020 soll sich die Taktung der Busverbindung 780 erhöhen, die auf schnellem Weg über die A46 zum Uniklinikum, dem Stadtbahnnetz sowie in die Innenstadt (Heinrich-Heine-Allee) fährt.

Zukünftig soll die Linie unter der Woche tagsüber im 20-Minuten-Takt fahren, in den Abendstunden sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils im 30-Minuten-Takt. Das entspricht teilweise einer Verdopplung des Angebotes, in Erkrath kommt man auf zusätzliche 85.000 Kilometer Busstrecke pro Jahr. Denn die Fahrgastzahlen hatten sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt, teilweise steigerte sich die Nachfrage bis an die Kapazitätsgrenze der Busse. Durch die zusätzlichen Einsatzzeiten profitieren auch andere Buslinien aus dem Kreis Mettmann, da die Linie 780 regelmäßiger und zuverlässiger fahren wird und somit eine größere Anschlusssicherheit bietet. Eine entsprechende Beschlussfassung des Kreistages wird am 10. Oktober erwartet. Dem Beschluss ging im Erkrather Rat ein gemeinsamer Antrag von CDU und SPD im Herbst 2018 voraus. „Mit der Taktverdichtung erreichen wir eine spürbare Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs“, unterstreicht Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz. Es freue ihn, dass Stadt Düsseldorf und Rheinbahn der einstimmig beschlossenen Anregung zugestimmt haben.