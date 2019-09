Wettbewerb im Kreis Mettmann : Junge Musiktalente bewerben sich für „Neanderland Tunes“

Unser Archivbild zeigt die Band „Chase the line“, die an der Endausscheidung des „Bandcontest“ teilnahm. Dieser Wettbewerb wird jetzt durch „Neanderland Tunes“ abgelöst. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die Bewerbungsfrist wurde auf den 11. Oktober verlängert.

Solisten und Bands aller Stilrichtungen können sich bewerben. Dafür schicken sie zwei bis drei eigene Musikstücke mit einer Länge von unter fünf Minuten an das Area 51: per E-Mail an area51@hilden.de, schriftlich an Area51, Furtwänglerstr. 2b, 40724 Hilden oder über Facebook (Area 51 Hilden). Der Solist beziehungsweise mindestens ein Bandmitglied muss im Kreis Mettmann wohnen oder der Proberaum muss sich im Kreis befinden.