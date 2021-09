Zum Tag des offenen Denkmals in Erkrath : Viertel-Spaziergang durch Trills

Zwei, die ein Herz für historische Bauten haben: Restaurator Meinhard Sucker (links) und Herbert Bander, der die Führung gestalten wird, im Innenhof von Gut Schlickum. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hochdahl Der Bergische Geschichtsverein bietet am Sonntag eine geführte Tour zu sehenswerten historischen Gebäuden in Trills an. Der Vierkanthof Gut Schlickum, heute beliebte Wohnanlage, ist eine der Stationen der Denkmalrunde.