Nach Bränden in Erkrath : Für Kita-Kinder kehrt der Alltag zurück

Bei dem Brand der Kindertagesstätte an der Kempener Straße am Samstag, 27. Juli, wurde das Gebäude vollständig zerstört. Ein 17-Jähriger hat Anfang August die Tat gestanden. RP-Archivfoto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Nach dem Brand in der Kita Lummerland Ende Juli leben sich die Kinder jetzt an drei Ersatzstandorten ein. Bald werden Container aufgestellt.

Jeden Morgen treffen sich die Kinder der Kita Lummerland zum „Morgenkreis“. Sie erzählen, was gestern passiert ist, was heute ansteht, singen und bekommen etwas vorgelesen. Danach starten sie in den Tag. Diese Tradition ist ungebrochen – trotz des durch den Brand bedingten Umzugs in fremde Räume. Was für Eltern und Betreuer noch ungewohnt scheint, ist für den Nachwuchs mittlerweile ganz normaler Alltag: Die Kinder haben sich eingelebt in ihrer neuen Unterbringung.