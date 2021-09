Corona-Impfaktionen im Kreis Mettmann : Am Wochenende wird an vielen Adressen mobil geimpft

Jeder ist willkommen, sich impfen zu lassen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Kreis Mettmann Der Kreis bietet am Wochenende diverse Impfaktionen in Wülfrath, Mettmann, Erkrath und Monheim an. Auch 12- bis 15-Jährige können sich impfen lassen. Termine sind nicht erforderlich.

(-dts) Am Wochenende finden mehrere Impfaktionen statt. Auch 12- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche können sich dort impfen lassen. Hierfür ist kein Termin erforderlich. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson. Darüber hinaus ist das Impfzentrum noch bis zum 30. September mittwochs bis sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Hier die Termine: Freundschaftsfest Erkrath: Samstag, 11. September, 12 bis 18 Uhr, Europaplatz/ehemals Hochdahl Arkaden. Real Wülfrath: Samstag, 11. September, 9 bis 19 Uhr, Zur Fliethe 8. Osman Gazi Moschee Monheim: Samstag, 11. September, 10 bis 18 Uhr, Niederstraße 52. Merkez Camii DITIB - Türkisch Islamischer Kulturverein – Mettmann: Sonntag, 12. September, 10 bis 18 Uhr, Auf dem Hüls 24. Moschee Erkrath: Sonntag, 12. September, 10 bis 18, Schimmelbuschstraße 21. Ein weitererTermin ist dort für den 18. September geplant.

Ab dem 1. Oktober ist das Impfzentrum geschlossen. Wer seine Erstimpfung noch im Impfzentrum oder bei einer der örtlichen Impfaktionen erhalten hat, erhält die Zweitimpfung dann beim Haus- oder Facharzt.

Eine Übersicht über impfende Vertragsärzte hat die Kassenärztliche Vereinigung in einem Online-Register zusammengestellt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): https://coronaimpfung.nrw/impfzentren/impfregister.