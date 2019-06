Schützen feiern : Sebastianusschützen neu aufgestellt

Immerath Mit Blick in die Zukunft haben die Immerather Schützen den Vorstand aufgerüstet.

Bei der Generalversammlung stand unter anderem Leo Felten im Mittelpunkt, der seit 25 Jahren als Schriftführer tätig war und sich nicht mehr zur Wahl stellte. In dieser Zeit, darin waren sich die Immerather einig, habe Felten deutliche Akzente gesetzt. Ein bloßer Dank sollte es nicht sein, statt dessen hatte Kassierer Wilfried Goeres einen Märklin-Anhänger vorbereitet, der alle Daten aus Feltens Schützenleben vereinte. Man darf Felten wohl liebevoll als „Relikt des vergangenen Jahrtausends“ bezeichnen. Mit 19 Jahren wurde er Mitglied der Bruderschaft. Zwischenzeitlich war er das dienstälteste Vorstandsmitglied. In seiner Zeit „verschlissen“ hat Felten drei Bundeskanzler, fünf amerikanische Präsidenten und sechs Brudermeister. Zu seinem Nachfolger wählten die Immerather später Alexander Felten.

So gerüstet, kann das Schützenfest also beginnen. Die Majestäten diesmal sind König Martin Schurf, Jungkönig Maximilian Lemmen und Schülerprinz Nick Studberg. Das Fest beginnt am Samstag, 29. Juni, 17 Uhr, mit der Festmesse in der Kapelle. Ab 18 Uhr werden die Ehrenmaien errichtet. Um 20 Uhr folgt der Festball. Der Sonntag, 30. Juni, beginnt um 9.05 Uhr am Königshaus, Rurstraße, von dort aus ziehen die Schützen zur Parade mit Gefallenenehrung und Zapfenstreich. Danach folgt der musikalische Frühschoppen mit dem Musikverein St. Josef Horst. Ab 16.30 Uhr zieht der große Festzug (ab Königshaus, Rurstraße) mit Parade durch den Ort. Um 19 Uhr beginnt der Königsball. Mit einem Seelenamt um 9.30 Uhr beginnt der Montag, 1. Juli. Gegen 10.20 Uhr treffen sich die Schützen zum Frühstück im Kaisersaal. Ab 13.45 Uhr folgt ein kurzer Zug in Richtung Kaisersaal. Um 14 Uhr beginnt der Klompenball.