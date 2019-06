Aktionstage für schnellen Kohleausstieg : Tausende Klima-Demonstranten im Rheinland erwartet

Erkelenz Der für 2038 geplante Kohleausstieg kommt zu spät, sagt nicht nur „Fridays For Future“. Bei Aktionstagen an den rheinischen Tagebau-Flächen wollen die Demonstranten den Druck auf die Politik und den Energiekonzern RWE erhöhen.

Tausende Demonstranten werden zu den Protesten gegen die deutsche Klimapolitik am Wochenende an den Tagebau-Flächen im Rheinland erwartet. Die Protest-Bewegung „Fridays for Future“, eine von mehreren Initiativen, die für einen früheren Kohleausstieg kämpft, machte am Mittwoch am Braunkohle-Tagebau Garzweiler im rheinischen Revier mobil. Mit dem von der Kohlekommission empfohlenen Kohleausstieg bis 2038 gebe es keine Chance, die Klimaziele einzuhalten, sagte Carla Reemtsma von „Fridays For Future“ zum Auftakt der Aktionstage.

Ihre Forderungen will „Fridays For Future“ bei ihrem ersten Internationalen Streiktag an diesem Freitag (21. Juni) mit bis zu 20.000 erwarteten Teilnehmern in Aachen unterstreichen. Am Samstag (22. Juni) soll es zu weiteren Klima-Demos am rheinischen Tagebau Garzweiler kommen, die von einem Bündnis unter anderem mit Naturfreunden Deutschland, BUND und Greenpeace getragen werden. Das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ hat fürs Wochenende die Blockade in einem Tagebau oder an einer Kohlebahn mit Tausenden Menschen angekündigt.