Sportliches Angebot für Erkelenz vorgeschlagen : Laufstrecken sollen Attraktivität von Umsiedlungsort steigern

Erkelenz Ein neues sportliches Angebot für Jogger und Nordic Walker soll geplant werden, bittet der Bezirksausschuss Keyenberg.

Jogger und Nordic Walker sollen in Erkelenz drei ausgewiesene, unterschiedlich lange öffentliche Laufstrecken erhalten, um ihrem Sport nachgehen zu können. Diesen Vorschlag hat der Bezirksausschuss für Keyenberg, Venrath und Borschemich am Dienstagabend die Stadt Erkelenz gebeten umzusetzen.

Geplant werden sollen Strecken von 3000, 5000 und 10.000 Metern. „Ich beobachte, wie jeden Tag viele Menschen um unseren Umsiedlungsstandort zwischen Borschemich und Rath-Anhoven joggen. Dadurch kam mir die Idee, dort solche Laufstrecken anzuregen“, erklärte Bezirksausschussvorsitzender Hans Josef Dederichs. „Solche amtlich vermessenen Laufstrecken, die wir in Erkelenz derzeit nicht anbieten, können die Attraktivität von Keyenberg, Kuckum, Berverath und Westrich (neu) steigern.“ Dass dieses Angebot viele Menschen in die Orten holen könnte, sah auch Astrid Wolters so, die diese Idee „super“ nannte.

Und wie Wolters stimmte der Bezirksausschuss am Dienstagabend einstimmig dafür, die Stadt Erkelenz zu bitten, mit dem Kreissportbund drei öffentliche Laufstrecken zu entwerfen, amtlich zu vermessen und auszuschildern. Diese sollen auf Jogger ausgerichtet, aber auch für Nordic Walking zu nutzen sein. Start und Ziel sollen an der künftigen Sportanlage in Kuckum (neu) sein, regte Ausschussvorsitzender Hans Josef Dederichs an. Einbezogen werden sollen in den Streckenverlauf auch Nachbarorte wie Borschemich, Venrath und Rath-Anhoven.