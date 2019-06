Lesung auf dem Alten Friedhof : Das Horrormärchen von der Steuererklärung

Erkelenz Hastenraths Will gratulierte der Mittsommernachtslesung auf dem Alten Friedhof an der Brückstraße zum Fünfjährigen. Zum Höhepunkt wurde der Auftritt der 16-jährigen Valerie Schippers aus Ratheim.

Die fünfte Mittsommernachtslesung, die zugleich die 25. Veranstaltung der Erkelenzer Leseburg war, wird wohl allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben. Auf dem Alten Friedhof an der Brückstraße in Erkelenz gaben sich bekannte und überraschende Autoren und Kulturschaffende gewissermaßen die Taschenlampe in die Hand, um einem erwartungsfrohen Publikum eine schöne und angenehme Lesenacht zu bereiten.

Die Messlatte hatte nach den Mittsommernachtslesungen der vergangenen vier Jahre hoch gelegen, zumal es zum Jubiläum einige Überraschungen geben sollte, an denen die Leseburg-Aktiven Felix und Helmut Wichlatz, Jörg Grätz und Kurt Lehmkuhl lange gefeilt hatten. Premiere feierte zunächst Elke Wenk aus Erkelenz mit ihren Kurzgeschichten, in denen das Mystische und Kriminelle den Alltag der Protagonisten aus ihrem Heimatort unerträglich machen. Für einen endete jede Geschichte tödlich. Hörbuchsprecher René Wagner steuerte eine merkwürdige Geschichte bei, in der ein Mann seine Seele an den Teufel verkaufte. Teuflisch ging es auch bei Kurt Lehmkuhl zu, der bei einem Auszug aus der Geschichte „Die Mutprobe“ aus seinem aktuellen Buch „Der Manöverschaden“ einige übermütige Männer zur Geisterstunde über einen Friedhof jagt. Heikel wurde der Auftritt von Hastenrath Will, einem der Überraschungsgäste, der mit dem Fahrrad aus Saffelen angeradelt war, um zum Jubiläum zu gratulieren und Horrormärchen zu erzählen, etwa das von seiner Steuererklärung.