Bauarbeiten der NEW in Erkelenz : Erdgasversorgung für Kaulhausen bis Ende 2020

Ein Ortsschild zwischen Venrath und Kaulhausen. Foto: Speen

Erkelenz Nach einer Bürgerbefragung will die NEW ab dem 20. Juli den Ortsteil Kaulhausen mit Erdgas erschließen. Im gleichen Zuge will das Kreiswasserwerk Heinsberg das Stromnetz nach Bedarf erneuern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die NEW und das Kreiswasserwerk Heinsberg beginnen am Montag, 20. Juli, mit der Erschließung des Ortsteils Kaulhausen in Erkelenz mit Erdgas. Die NEW Netz hat eine Bürgerbefragung zur Versorgung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass die Ortschaft im überwiegenden Teil mit Erdgas erschlossen wird. Das soll ab kommendem Montag geschehen, teilt die NEW mit.

Parallel wird das Stromnetz nach Bedarf erneuert. Das Projekt wird gemeinsam mit dem Kreiswasserwerk Heinsberg umgesetzt, das einen großen Teil des Wasserversorgungsnetzes erneuert.

Begonnen wird mit den Arbeiten in Kaulhausen Hausnummernbereich 27 Richtung Kaulhausen 39. Die Maßnahme gliedert sich in verschiedene Bauabschnitte und dauert voraussichtlich bis Ende 2020. Dabei wird versucht, die Verkehrsbehinderung so gering wie möglich zu halten. Die betroffenen Anwohner werden im Vorfeld schriftlich informiert. Kunden, die gerne einen Erdgas-Netzanschluss haben möchten, diesen jedoch noch nicht beantragt haben, können das unter www.new-netz.de tun. Auskünfte erteilt die NEW telefonisch unter 02451 6243040 oder per Mail an hausanschluss@new-netz.de.

(RP)