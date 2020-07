Jubiläum in Wegberger Pfarrei : In zehn Jahren keinen Moment bereut

Sein Jubiläum feierte Pfarrer Tran (hinten, Mitte) zusammen mit Pfarrvikar Theo Wolber (hinten, links) und Diakon Rene Brockers (hinten, rechts) und vielen Pfarrangehörigen in einer lebendigen Dankesmesse in St. Peter und Paul. Foto: Carmen Nöthlichs

Wegberg Seit zehn Jahren ist Pfarrer Huu Duc Tran in der Wegberger Pfarrei St. Martin. Zu seinem Jubiläum fand eine Dankesmesse statt. Gemeindemitglieder und der Pfarrer selbst hoffen auf eine lange weitere Zusammenarbeit.

Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran ist jetzt genau seit zehn Jahren in Wegberg. Das Jubiläum feierte Pfarrer Tran zusammen mit Pfarrvikar Theo Wolber und Diakon Rene Brockers – trotz einiger Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – mit seinen Pfarrangehörigen in einer lebendigen und eindrucksvollen Dankesmesse.

Für den Vorstand des GdG-Rates, der die Dankmesse vorbereitet hatte, erinnerten Hedwig Klein und Adele Theißen in einer Dialogpredigt rückblickend an die Botschaften, die Pfarrer Tran in den vergangenen zehn Jahren vorgelebt und mit Leben gefüllt habe. Ihm sei es gelungen, die früheren zehn selbstständigen Pfarrgemeinden in der einen Pfarrei St. Martin zusammenzuführen, ohne dass sie ihre Besonderheiten hätten aufgeben müssen.