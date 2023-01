Krönungsgottesdienst in Arsbeck „Arsbecker Jong“ erfüllt sich Herzenswunsch

Die St.-Adelgundis-Schützenbruderschaft Arsbeck wird zum Patronatsfest den Schützenkönig für das Jahr 2023 krönen. Am Samstag, 28. Januar, findet in der Kirche St. Adelgundis in Arsbeck um 19 der Krönungsgottesdienst statt. Im Rahmen dieser Zeremonie erfolgt die Übergabe des Königssilbers an den neuen Schützenkönig Torsten Heiss.