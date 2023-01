Längere Laufzeit möglich RWE könnte bis 2033 Braunkohle verfeuern

RWE wolle weiterhin bis 2030 aus der Kohle aussteigen. In der Verständigung heißt es: „Das Ministerium entscheidet spätestens 2026, ob und in welchem Umfang am 1. April 2030 die drei modernen BoA-Anlagen bis Ende 2033 in eine kostenbasierte Reserve überführt werden, um eine Versicherung für eine zuverlässige Stromversorgung auch nach Vollendung des beabsichtigten Ausstiegs zu haben.“ BoA steht für „Braunkohlekraftwerk mit optimierter Anlagentechnik“. Die Anlagen (3600 Megawatt) stehen in Niederaußem und Neurath.