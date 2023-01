In der Stadthalle Zwölf Tenöre singen in Erkelenz

(RP) Zwölf internationale Sänger, begleitet von einer Band: Die 12 Tenors sind nach der Zwangspause wegen der Pandemie wieder zurück auf der Bühne und touren durch ganz Deutschland. Am Samstag, 11. März, ist ihre Show „Power Of 12“ ab 20 Uhr in Erkelenz in der Stadthalle zu erleben. Das stimmgewaltige Ensemble holt damit seinen wegen Corona verschobenen Auftritt nach. Selbstbewusst sind die Musiker jedenfalls. Sie versprechen ein „musikalisches Feuerwerk der Extraklasse“.