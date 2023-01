Aufarbeitung im Landtag Einsatz in Lützerath – Ermittlungen gegen fünf Polizisten

Bei der Räumung waren bis zu 3700 Polizisten gleichzeitig im Einsatz, wie aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Ausschuss hervorgeht. Die nordrhein-westfälische Polizei war von Kräften aus fast allen Bundesländern und des Bundes unterstützt worden. Darunter waren unter anderem Hundertschaften und technische Einsatzeinheiten wie zum Beispiel Spezialisten für den Einsatz in der Höhe und für den Einsatz von schwerem Gerät. „Aber das war auch nötig, weil der Einsatz so vielfältig war: Es gab besetzte Häuser, Holzhütten, Baumhäuser, Monopods, Tripods, Seilverstrebungen, Lock–Ons – also festgeklebte oder gekettete Menschen“, sagte Reul. Bei der Räumung hätten alle Räder, „die da ineinandergreifen mussten“, gegriffen, so der Landesinnenminister weiter. Das Einsatzkonzept sei hochprofessionell umgesetzt worden. „Insbesondere trotz der Angriffe seitens der Besetzer. Gerade am ersten Tag gab es sofort Angriffe auf Einsatzkräfte“, bekräftige Reul. So sei schon am ersten Tag der Räumung ein Störer wegen eines Molotowcocktail-Wurfs festgenommen worden – er sitzt aktuell noch in Untersuchungshaft.