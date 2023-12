Herzenwunsch-Krankenwagen für Schwerstkranke “Das ist ein Gänsehaut-Projekt“

Es sind Wünsche, die ohne die Hilfe der Malteser womöglich unerfüllt bleiben. Wünsche, die schwerstkranke Menschen vor ihrem Tod haben. Ihre letzten Wünsche. Mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen der Diözese Aachen fahren die Ehrenamtler todkranke Menschen an einen für sie sehr wichtigen Ort. An einen Ort, wo sie selber nicht mehr hinkommen – einfach, weil sie zu krank sind. Das können das Meer, ein Konzert, ein Fußballspiel sein – oder eben einfach ein Kurzbesuch in der eigenen Wohnung. Bundesweit gibt es das Angebot bei den Maltesern seit 2018, insgesamt 52 Fahrzeuge touren durch Deutschland und erfüllen letzte Herzenswünsche. Die Malteser in der Diözese Aachen – zuständig für den Bereich von der Eifel bis an den Niederrhein – sind im vergangenen Jahr erst mit dem Angebot in Betrieb gegangen. Indem sie unheilbar kranke Menschen abholen und zu einem Ort oder Ereignis bringen, erfüllen sie ihnen ihren letzten Wunsch. „Unser Hauptziel ist es, alles zu ermöglichen, was der Gast auch möchte“, sagt Peter Hine, der die Fahrten plant und koordiniert. Daher auch bewusst die Wortwahl „Gast“ anstelle von „Patient“.