Pläne für Kinder in Erkelenz Ausschuss spricht sich für Spielplatz-Ausbau aus

Der Jugendhilfeausschuss hat sich in seiner Sitzung einstimmig für den Plan ausgesprochen, in den kommenden Jahren Stück für Stück weitere Spielplätze zu ertüchtigen. Dazu zählen Standorte in Terheeg, Matzerath, Granterath, im Baumschulpark Mennekrath und in Kückhoven – hier sind 2023 Maßnahmen vorgesehen. Hinzu kommt ein Bolzplatz in Golkrath sowie der neue Skatepark in Erkelenz. 2024 sind dann ein Spielplatz sowie ein Basketballplatz im Oerather Mühlenfeld geplant.