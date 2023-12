Weihnachten in Solingen Gottesdienst-Besuche ohne Einschränkungen

Zwei von diesen Angeboten finden unter freiem Himmel statt: neben dem Gemeindehaus Höhscheid und am Lagerfeuer neben der Friedenskirche in Löhdorf. Zwei Gottesdienste am frühen Abend werden von jungen Gemeindemitgliedern mitgestaltet: in Dorp und Rupelrath. Bei den Christvespern sind vielerorts Orchester, Chöre und kleine Musikensembles ebenso mit im Einsatz wie bei den Christmetten in der Nacht. Sieben solcher Gottesdienste beschließen in den Gemeinden die Feiern zum Heiligen Abend (Beginn jeweils um 22.30 beziehungsweise 23 Uhr). Wer nicht mehr das Haus verlassen möchte, kann sogar von der Couch neben dem eigenen Weihnachtsbaum teilnehmen: Die Christmette aus Widdert findet wieder unter dem Motto „Gemeinsam zu Hause feiern“ als Video-Gottesdienst per Zoom statt.