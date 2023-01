Programm beim Heimatverein Erkelenz Ein Jahr im Zeichen des Erinnerns

Es war der Beginn der dunkelsten Jahre in der deutschen Geschichte: Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt – es ist der Tag, der seitdem als Tag der Machtergreifung gilt. Dass er sich in diesem Jahr zum 90. Mal jährt, nimmt der Heimatverein der Erkelenzer Lande zum Anlass, sich in einer ganzen Reihe von Veranstaltungen mit dem Thema zu befassen.