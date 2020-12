Erkelenz – Theo Schläger schreibt „Op Platt“ : Jedanke öm Nöjohr

Erkelenz Theo Schläger macht sich diesmal Gedanken über das neue Jahr – und zwar „Op Platt“. Schwierig zu verstehen? Kein Problem, unsere Redaktion liefert die „Übersetzung“ gleich mit dazu.

Dat alde Johr versöck man et bääs te verjiäte, denn dat es möt Normalmoot net te miäte. Doch bevör ver d’r Bleck op dat nöe Johr lenke, es et nüedich, noch ens jröndlich nohtedenke.

En jet Schliäts es och all ens jet Jotts verborje. Niäme ver bloß dat möt en e jlöcklicher Morje. Jru-ete Vürsätz könne ver dismol lotte. Konzentreere ver os li-ever op dat, wat ver motte. Dat all un et Impfe stemme mech zemlich fruh. Maake ver e biäter nöj Johr jetz, ech un du!

Erst wenn dir was fehlt, merkst du, wie wichtig das ist, und wie froh du sein kannst, dass du das hast. Was hat uns wirklich gefehlt, das ist die Frageam Ende von dem alten Jahr voll Gefahr.

In was Schlechtem ist auch schon mal was Gutes verborgen. Nehmen wir das bloß mit in ein glücklicheres Morgen. Große Vorsätze können wir diesmal lassen. Konzentrieren wir uns lieber auf das, was wir müssen. Das alles und das Impfen stimmen mich ziemlich froh. Machen wir ein besseres neues Jahr jetzt, ich und du!