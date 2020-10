Kolumnist Theo Schläger aus Katzem : „Ech maak trotzdem wigger“

Erkelenz Kolumnist Theo Schläger und seine Gedanken zum Fortbestand der Mundart. Der frühere Lehrer ist kürzlich in der Stadthalle mit dem Heimatpreis der Stadt Erkelenz ausgezeichnet worden.

Ech wu-ed möm Heemetpries jeiehrt. Domöt wu-ed och os Platt jefiert. Jehüet to Heemet och dobej, es e Stöckske Heemet för mech hej. Dat es e Stöck Identität, die immer mieh verluare jeht.

och an os Sprook. Wett jeder doch. Doch Platt hü-et man hüüt koom noch kalle. Well dat de Lüüt net mieh jefalle?

Man kommunizeert jo jetz em Netz, net Ouch en Ouch, von Hetz to Hetz. Ech feng dat örmer, mott ech sare, ben net alleen, dat te beklare.

Do fellt doch de Natürlichkeet, die wie et Platt verluare jeht. Platt em Netz, küem man do klor? Dat wüer secher doch die Froch.