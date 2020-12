Corona-Pandemie im Erkelenzer Land : 366 Menschen aktuell positiv getestet

Erkelenzer Land Die Inzidenz liegt mit 145,6 immer noch viel zu hoch. Mögliche Auswirkungen durch die Weihnachtsfeiertage werden sich erst in zehn bis 14 Tagen zeigen.

Die Zahlen der Corona-Statistik bleiben im Erkelenzer Land stabil. In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell 366 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 132 in Erkelenz, 91 in Hückelhoven, 59 in Wassenberg und 84 in Wegberg.