Erkelenzer Land : Fahrer flieht mit Vollgas bei Polizeikontrolle

Erkelenzer Land Ein Unbekannter entzog sich am Donnerstag einer Polizeikontrolle und flüchtete in halsbrecherischer Fahrt. Trotz Verfolgung konnten die Beamten das Fahrzeug nicht mehr anhalten. Im Wagen sollen mindestens zwei Männer gesessen haben.

Von einer spektakulären Flucht berichtet die Polizei. Am Donnerstag, 25. Februar, gegen 17.15 Uhr, sollte ein hoch motorisierter Mercedes Benz AMG mit Bielefelder Kennzeichen (BI) auf der Bundesstraße 221 in Fahrtrichtung Heinsberg kurz vor der Abfahrt Alte Landstraße/ Schleiden von einer Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Der Fahrer wollte sich allerdings nicht kontrollieren lassen, gab Vollgas und flüchtete.

Er verließ an der Abfahrt Schleiden zunächst die Bundesstraße 221n, um kurz darauf seine Flucht über die Bundesstraße 221 in Richtung Heinsberg (Ausbauende) fortzusetzen. Der weitere Fahrweg führte durch das Stadtgebiet Heinsberg, über die Karl-Arnold-Straße, Unterbrucher Straße und Kempener Straße durch die Ortslage Kempen (Oberstraße) und weiter durch Wassenberg-Ophoven in das Industriegebiet Wasssenberg-Forst. Kurze Zeit später fand die Polizei das flüchtige Fahrzeug verlassen an der Parkstraße in Wassenberg.