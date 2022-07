Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Vermisste Person im Freibad vermutet

Eine vermisste Person wurde im Freibad Kapbusch vermutet. Die Feuerwehr rückte mit Großaufgebot an. Foto: Laaser, Jürgen (Archiv)

Erkelenzer Land Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Person im Badesee untergegangen ist, rückte die Feuerwehr Hückelhoven mit einem Großaufgebot nach Brachelen aus. Es gab schnell Entwarnung.

Vermisste Person im Freibad Kapbusch vermutet Die Feuerwehr Hückelhoven wurde am Montagmittag, 18. Juli, 13.15 Uhr, mit dem Einsatzstichwort „Person im Wasser“ zum Freibad Kapbusch in Brachelen alarmiert. Der Badeaufsicht wurde eine vermisste Person gemeldet, die sich im Wasser aufgehalten haben soll und nicht mehr auffindbar sei. „Da ein Untergang der Person nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, Taucher, Polizei und einem Rettungshubschrauber in Marsch gesetzt“, so die Feuerwehr. Glücklicherweise wurde noch bei der Anfahrt klar, dass die Person wohlbehalten am Badestrand angetroffen wurde. „Somit wurde aus Anspannung Entspannung“, bilanzierte die Feuerwehr.

In Wohnung eingebrochen Indem sie ein Fenster aufhebelten, drangen unbekannte Täter am Sonntag, 17. Juli, gegen 18.20 Uhr in ein Wohnhaus an der Helpensteinstraße in Arsbeck ein. Sie suchten in sämtlichen Räumen nach Diebesgut und stahlen Bargeld sowie zwei Uhren. Was sie sonst noch entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Fahrzeug brennt in Hückelhoven

Die Feuerwehr wurde am Sonntagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Im Bereich der Landstraße in Brachelen war es an einer Strohballenpress aufgrund eines heißgelaufenen Lagers zu einer Überhitzung mit beginnendem Schwelbrand gekommen. Die Einsatzkräfte sicherten den Gefahrenbereich und löschten den Brand.

(back)