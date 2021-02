Apotheken im Erkelenzer Land : FFP2-Masken – Frist für ersten Coupon läuft ab

Jörg Haßiepen bedient in der Enten-Apotheke in Wegberg. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Der erste der beiden Coupons kann nur noch bis zum Wochenende in den Apotheken des Erkelenzer Landes eingelöst werden. Darauf weist jetzt der Apotheken-Sprecher im Kreis Heinsberg hin.

Seit Mitte Dezember 2020 werden bundesweit über 34 Millionen Anspruchsberechtigte über die Apotheken vor Ort mit hochwertigen FFP2-Masken versorgt. Millionen Versicherte haben von ihren Krankenkassen zwei Coupons erhalten, um sich derzeit vergünstigte FFP2-Masken in der Apotheke abzuholen. Die Frist für den ersten Coupon läuft jetzt Ende Februar ab. Darauf weist Jörg Haßiepen von der Enten-Apotheke in Wegberg und Pressesprecher der Apotheker im Kreis Heinsberg hin.

Was muss ich vorlegen, um die FFP2-Masken zu bekommen? Alle Berechtigten haben von ihrer Krankenkasse per Post fälschungssichere Coupons erhalten. Diese Berechtigungsscheine sind gültig für zweimal je sechs FFP2-Masken und können in der Apotheke eingelöst werden, erklärt Jörg Haßiepen.