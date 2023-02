Seit einem Jahr am Start Erkelenzer Mängelmelder mit guter Bilanz

Der digitale Mängelmelder ist die zentrale Anlaufstelle für Schadens-Meldungen aus den Bereichen Kanalmängel, Ordnung, Straßenschäden sowie Straßenbeleuchtung und Verkehr. Wer Mängel bei der Grünpflege oder auf Friedhöfen, auf Spiel- und Bolzplätzen oder an Sportanlagen feststellt, kann diese seit Anfang 2023 ebenfalls über den Mängelmelder direkt an die Stadtverwaltung weitergeben. „Der Mängelmelder ist jetzt vollständig, nachdem wir die Abläufe im vergangenen Jahr zunächst in einigen Kategorien getestet haben“, so Marcell Breuer, der die Einführung des Mängelmelders in Erkelenz begleitet hat.